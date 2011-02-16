Азаров: Україна може розраховувати на збільшення попиту на метпродукцію

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що Україна може розраховувати на збільшення попиту на металургійну продукцію на внутрішньому ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«Надалі потрібно розраховувати на збільшення попиту на продукцію металургійного виробництва: на готові металеві вироби, металеву мінеральну і хімічну продукцію», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що такі очікування пояснюються прогнозом збільшення темпів виробництва в будівельній галузі й в галузі капітальних інвестицій.