До кінця року Інтерпайп збільшить кількість співробітників більш як на 10%

Київ. Протягом 2011 року трубно-колісна компанія Інтерпайп збільшить кількість персоналу на своїх підприємствах майже на 1,5 тис. осіб або більш ніж на 10% -до близько 15,5 тис. осіб. Про це в інтерв'ю УНІАН заявила директор з персоналу Інтерпайп Оксана МАРІНА.

За її словами, плани зі збільшення персоналу компанії обумовлені тим, що вже 2010 року Інтерпайп почав поступово повертатися до показників продуктивності праці 2007 року, який став кращим, як для Інтерпайп так і для металургійної промисловості України в цілому.

"У кризовий 2009 рік Інтерпайп, як і переважна більшість виробників, зіткнувся з різким зниженням попиту на свою продукцію. Внаслідок чого удвічі скоротилися обсяги виробництва і на 47% знизилася продуктивність праці. Проте, за результатами 2010 року показник продуктивності праці був усього на 7% нижчим, ніж в "еталонному" 2007-му році. 2011 рік ставить перед Компанією нові завдання і вимагає росту продуктивності більш ніж на 15 %, які і закладені в планові показники бізнесу", - зазначила директор з персоналу.

За її даними, на підприємствах компанії, які вже працюють, у поточному році планують збільшити кількість персоналу більш ніж на 1 тисячу осіб.

"Крім того, у кінці 2012 - початку 2013 року Інтерпайп планує ввести в експлуатацію новий електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" у Дніпропетровську. Для забезпечення роботи нового підприємства знадобиться додатково 400 висококваліфікованих фахівців. Таких фахівців в Україні небагато. У зв'язку з цим, компанія веде активну роботу з вищими навчальними закладами з підбору, залучення і адаптації молодих фахівців, випускників профільних факультетів", - додала О. МАРІНА.

Довідка УНІАН. "Інтерпайп" є найбільшим виробником труб в Україні, контролюючи ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубний завод", ВАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод", ВАТ "Інтерпайп Ніко Тьюб".

Компанія "Інтерпайп" також є одним з найбільших виробників залізничних коліс у світі і поставляє свою колісну продукцію у більш ніж 60 країн світу під брендом KLW.

"Інтерпайп" веде будівництво електросталеплавильного комплексу "Дніпросталь" потужністю 1,32 млн. тонн сталі на рік.

За підсумками 2010 року виробництво труб на ТОВ "Інтерпайп Ніко Тьюб" збільшилося до 2009 р. більш ніж у 2 рази - до 312,8 тис. тонн. ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубний завод" наростив виробництво на 43,5% -до 357,9 тис. тонн. Обсяги виробництва на "Інтерпайп Новомосковському трубному заводі" виросли на 15,8% -до 182,6 тис. тонн.