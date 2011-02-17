В Україні виробництво аміаку зросло на 56% – до 453 тис. тонн

Підприємства хімічної промисловості України в січні 2011 року збільшили виробництво аміаку на 56%, порівняно з січнем 2010 року – до 453 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, порівняно з груднем 2010 року виробництво аміаку збільшилося на 1,5%.

Як повідомляв УНІАН, підприємства хімічної промисловості України в 2010 році збільшили виробництво аміаку на 37,3%, порівняно з 2009 роком – до 4 млн. 163 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками аміаку в Україні є ВАТ «Одеський припортовий завод», ВАТ «Концерн «Стирол» (Горлівка, Донецька обл.), Сєверодонецький «Азот» і ВАТ «Дніпроазот» (Дніпродзержинськ).