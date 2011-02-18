Зростання індексу виробництва базових галузей у січні склало 9,3%, ВВП - 6%. Дані НБУ

У січні 2011 року продовжилися позитивні тенденції кінця 2010 року - зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) в січні становило 9,3% в річному вимірі.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

У повідомленні вказується, що завдяки поліпшенню зовнішньоекономічної кон`юнктури зростання промислового виробництва в січні ц.р. склало 9,7% в річному вимірі. Зростання сільського господарства склало 5,3% в річному вимірі.

Також наголошується, що відновлення споживчого кредитування на тлі стабільного зростання реальної зарплати зробило позитивний вплив на роздрібну торгівлю, об`єми якої в січні збільшилися на 11,7% в річному вимірі. У січні 2011 року відбулося зростання об`єму будівельних робіт на 6,1% в річному вимірі.

«Зростання реального ВВП в січні, за нашими оцінками, склало близько 6%», - йдеться в повідомленні НБУ.

Також зазначається, що з урахуванням вищевикладеного для оцінки макроекономічних процесів Нацбанк продовжить виходити з оцінки зростання реального ВВП за 2010 рік на рівні 4,5% до отримання уточненої інформації від Держкомстату щодо реального ВВП за 2010 рік.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2009 року Департамент економічного аналізу і прогнозування Нацбанку України для оперативної оцінки стану економіки почав розраховувати індекс виробництва базових галузей (наростаючим підсумком з початку року). Для розрахунку вказаного показника використовуються дані з динаміки видів економічної діяльності, які становлять більше 40% ВВП.

Довідка УНІАН. За оперативними даними Державного комітету статистики, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в IV кварталі 2010 року (у постійних цінах 2007 року) склало 3%, в 2010 році проти 2009 р. - 4,2%.

Валовий внутрішній продукт України за IІI квартал 2010 р. в порівнянні з III кварталом 2009 р. (у постійних цінах 2007 р.) склав 103,4%.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року склало 15,1% в порівнянні з 2008 роком.