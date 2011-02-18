«Кримський Титан» залучив кредит в "Укрексімбанку"

"Кримський Титан" залучив у "Укрексімбанку" кредит на 262,350 млн. грн. на 5 років. Про це йдеться у повідомленні підприємства, оприлюдненому на сайті "Державні закупівлі".

Відповідний договір укладений 9 лютого 2011 року.

Кредит має цільове призначення. Кошти планують використовувати для будівництва нового цеху з виробництва сірчаної кислоти.

У документації конкурсних торгів вказується, що остаточний термін укладення договору - 9 лютого 2011 року.

Довідка УНІАН. ЗАТ "Кримський Титан" - сучасне високотехнологічне підприємство, що випускає діоксид титану, мінеральні добрива, червоний залізо-окисний пігмент, сірчану кислоту, сірчанокислий алюміній, залізний купорос, рідке скло.

"Кримський Титан" є одним з найбільших виробників діоксиду титану в Східній Європі, якому належить 2% світового ринку двоокису титану пігментного. Експорт продукції здійснюється в 53 країни світу і складає близько 70% загальних обсягів виробництва.

До складу ЗАТ "Кримський Титан", окрім головного підприємства, входять дві філії - "Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат" і "Вольногорський гірничо-металургійний комбінат", що спеціалізуються на розвитку гірського, добувного, збагачувального і металургійного виробництв.

Контрольним пакетом ЗАТ "Кримський Титан" володіє держава. 50% -1 акція підприємства належать OstChem Germany GmbH (Німеччина), дочірній компанії OstChem Holding AG. 90% акцій OstChem Holding AG належать Group DF.

ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" ("Укрексімбанк") - кредитно-фінансова установа зі 100% державним капіталом.

На 1 жовтня 2010 року активи банку складали 68,978 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 51,963 млрд. грн., зобов'язання - 51,543 млрд. грн., статутний капітал - 16,394 млрд. грн., власний капітал - 17,435 млрд. грн.

За підсумками січня-вересня 2010 року прибуток "Укрексімбанку" склав 34,753 млн. грн.