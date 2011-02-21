Одеський припортовий завод в 2010 році збільшив збиток у 36 разів

15:24, 21 лютого 2011
Промисловість
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ВАТ “Одеський припортовий завод” в 2010 році збільшило чистий збиток у 35,7 разів, в порівнянні з 2009 роком, до 87,169 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Повідомляється, що чистий дохід компанії збільшився на 70,2%, в порівнянні з 2009 роком - до 3 млрд. 513,690 млн. грн., а валовий прибуток зріс на 15,3% - до 178,652 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ “Одеський припортовий завод” (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду та третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що поступає з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолодження і перевантаження аміаку.

Одеський припортовий завод завершив 2009 рік зі збитком 2,444 млн. грн., тоді як за підсумками 2008 року чистий прибуток складав 796,977 млн. грн.

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