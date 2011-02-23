«Електротяжмаш» оснащуватиме електроустаткуванням нові дизель-поїзди «Луганськтепловоза»

ДП "Завод "Електротяжмаш" (Харків), один з найбільших у світі виробників турбо-, гідрогенераторів і тягового електроустаткування, став головним підприємством з оснащення електроустаткуванням нових дизель-поїздів виробництва ХК "Луганськтепловоз".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Електротяжмашу".

За словами головного конструктора комплексу тягового електроустаткування "Електротяжмашу" Віктора ІВАНОВА, у 2011 році два дизель-поїзди з поліпшеними характеристиками ДЕЛ-02, призначені для приміських пасажирських перевезень, будуть оснащені електроустаткуванням, укомплектованим харківським підприємством.

"Крім того, що ми виготовлятимемо тягові двигуни, ряд апаратів, сучасні контролери для машиніста наш завод отримує ще головні функції з комплектації усього електроустаткування, яке поставлятимуть і інші українські підприємства. Ми розраховуватимемо усі характеристики і алгоритми управління і вже створюємо замкнутий випробувальний стенд для відладження комплексу електроустаткування", - повідомив В. ІВАНОВ.

Він зазначив, що це замовлення важливе для підприємства, оскільки дозволить відпрацювати нові ідеї і рішення. Зокрема, йдеться про застосування технології приводу коліс, де замість механічної передачі використовуватиметься асинхронний електричний привід. Ця інновація дозволить гнучкіше і в ширшому діапазоні регулювати тягу і, відповідно, швидкість руху поїзда.

"Асинхронний привід у світі дуже широко застосовується, і нам необхідно розвиватися в цьому напрямі", - підкреслив В. ІВАНОВ.

Він також повідомив, що на сьогодні "Луганськтепловоз" випустив всього 4 дизель-поїзди типу ДЕЛ-02, які експлуатуються на Одеській залізниці. В. ІВАНОВ припускає, що надалі обсяг виробництва цих машин збільшуватиметься і щороку луганський завод випускатиме по декілька таких дизель-поїздів.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Завод "Електротяжмаш", засноване в 1946 році в Харкові, є єдиним в Україні розробником і виробником турбогенераторів для атомних і теплових електростанцій, гідрогенераторів і гідрогенераторів-двигунів для гідро- і гідроакумулюючих електростанцій.

Спеціалізується на виробництві електродвигунів для приводів прокатних станків, шахтних підйомників, бурових установок, екскаваторів, водяних насосів зрошувальних каналів, а також на випуску комплектного тягового електроустаткування для тепловозів, електровозів, дизель-поїздів.

У 2010 році завод збільшив обсяги виробництва майже на 7,9%, випустивши продукції на 875 млн. грн., а чистий дохід - на 16,8%, до 882 млн. грн.