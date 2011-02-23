В Україні вартість взуття цього року може зрости на 20%

В Україні вартість взуття цього року може вирости на 20%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції генеральний директор українсько-італійського взуттєвого підприємства "РИФ-1" (торгова марка InBlu) Фабіо РЕГОЗА.

За його словами, вартість взуття цього року для виробників може вирости на 10%, для споживачів - на 20%.

Ф.РЕГОЗА пояснив, що це викликано зростанням світових цін на шкіру і натуральне хутро, а також на поліуретан, ПВХ та інші матеріали, які використовують у взуттєвій промисловості. Він уточнив, що підвищення вартості цієї сировини почалося ще минулого року і тенденція до росту зберігається.

Довідка УНІАН. Спільне українсько-італійське підприємство "РИФ-1" виготовляє взуття під торговою маркою INBLU.