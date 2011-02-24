«СКМ» у 2010 році збільшила прибуток більш ніж у 5 разів

ЗАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (Донецьк) у 2010 році збільшило чистий прибуток у 5,07 разу, або на 2,983 млрд. грн., порівняно з попереднім роком - до 3,716 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, цей показник не є консолідованим прибутком Групи СКМ, оскільки не враховує фінансових результатів підприємств Групи.

Збільшення показника прибутковості в компанії пояснюють структурними перетвореннями, які СКМ провела у 2010 році. Зокрема, минулого року був завершений черговий етап реструктуризації бізнесу Групи СКМ, у рамках якого акції ряду підприємств (передусім - гірничорудних) були передані з балансу СКМ галузевим холдинговим компаніям Групи. Передача акцій проводилася тільки в межах Групи СКМ за поточною ринковою вартістю на момент проведення, відповідно до котирувань ВАТ "Українська біржа", зазначили в прес-службі компанії.

Питання розподілу прибутку компанії за підсумками 2010 року включене до порядку денного загальних зборів акціонерів ЗАТ, яке відбудеться 14 квітня в Донецьку.

Як повідомляв УНІАН, СКМ у 2009 році збільшила чистий прибуток у 3,97 разу, або на 547,6 млн. грн., - до 732,1 млн. грн.

Довідка УНІАН. Компанія "СКМ" - професійний інвестор, який володіє і управляє активами в гірничо-металургійній, енергетичній, телекомунікаційній, банківській, страховій, медійній галузях, а також у сфері рітейлу та нерухомості.

До групи "СКМ" входять компанії "Метінвест Холдинг", ДТЕК, телекомунікаційна група Vega, "Сьогодні Мультимедіа", "ТРК Україна", "ЕСТА Холдинг", "Український рітейл" та інші.

З 7 квітня 2009 року у ЗАТ "СКМ" один акціонер - Ринат АХМЕТОВ (100% акцій компанії). До останнього часу йому належали 90% акцій СКМ, а 10% -його дружині Лілії.