«Нафтогаз» та «Інтерпайп» укладуть договір про спільну діяльність

Кабінет міністрів України дозволив НАК "Нафтогаз України" укласти договір про спільну діяльність (СД) з ТОВ "Інтерпайп Україна" (Дніпропетровськ) для створення і експлуатації виробничої бази з проведення сервісних операцій при виробництві високотехнологічних нафтогазопровідних, обсадних безшовних труб і муфт.

Відповідне рішення закріплене урядовим розпорядженням №137-р від 23 лютого 2011 року.

Згідно з документом, потужність виробництва в рамках спільної діяльності становитиме до 300 тис. тонн на рік.

При цьому документом закріплено, що внесок "Нафтогазу" в рамках договору і, відповідно, його частка у виробленій продукції та доходах має становити не менш як 75%. Внесок НАКу буде здійснено грошовими коштами.

У свою чергу, «Інтерпайп» має вкласти кошти, майнові права, технології та устаткування, які необхідні для проведення сервісних операцій у процесі виробництва трубної продукції.

Уряд також доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості визначити суму грошового внеску НАКу в спільну діяльність і передбачити це у фінансовому плані компанії на 2011 рік.

Довідка УНІАН. «Інтерпайп» – велика міжнародна компанія. Продукція "Інтерпайпу" поставляється в більш як 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених в Україні, Росії, Казахстані, Європі, США і на Близькому Сході.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видоьутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.