Видобуток вугілля в Україні має збільшитися до 100-150 млн. тонн на рік

Видобуток вугілля в Україні повинен збільшитися до 100-105 млн. тонн на рік

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поставив завдання: вийти на видобуток вугілля в країні на рівні 100-105 млн. тонн на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в ефірі, відповідаючи на питання українців у рамках проекту "Розмова з країною".

"Що ж до державної політики, вона однозначно буде спрямована на підвищення видобутку вугілля. Тобто якщо сьогодні ми добуваємо вугілля десь близько 67 млн. тонн, 67-68 млн. тонн, наше завдання - вийти на 100-105 млн. тонн видобутку. А для цього нам не обійтися без високопродуктивного гірничо-шахтного устаткування, звичайно, без будівництва нових лав у діючих шахтах", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Президент також пообіцяв, що закон про престижність шахтарської праці в Україні виконуватиметься в повному об'ємі.