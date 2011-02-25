Україна повністю виконує зобов'язання зі скорочення викидів парникових газів - Азаров

Україна повністю виконує узяті на себе зобов`язання зі скорочення викидів парникових газів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з представниками японської Організації з розробки нових енергетичних і промислових технологій NEDO.

“Як одна із сторін рамкової конвенції, Україна повністю виконує узяті на себе зобов`язання зі скорочення викидів парникових газів”, - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що всі кошти, які надходять від Японії, спрямовуються на реалізацію екологічних проектів. “Всі ці кошти, які ми одержали, прямують і прямуватимуть на реалізацію різних екологічних проектів”, - сказав прем`єр.

Він зазначив, що одним із найбільш перспективних проектів є упровадження енергозберігаючих систем і встановлення теплових насосів для енергопостачання Севастополя, а також створення енергопарку на Арабатській стрілці у Херсонській області.

Довідка УНІАН. Україна ратифікувала Кіотській протокол 4 лютого 2004 року.

Згідно з протоколом, для кожної країни встановлюється максимально допустима межа викидів парникових газів.

Співпраця України і Японії в рамках Кіотського протоколу, зокрема, здійснюється на основі «Схеми зелених інвестицій» і «Спільного упровадження», направлених на енергозбереження і використання альтернативних джерел енергії у таких секторах економіки України: газотранспортна система; реконструкція і модернізація ТЕС; розвиток альтернативної енергетики (вітро-, сонячної і тому подібне); реформування житлово-комунального сектора; будівництво очисних споруд, яке супроводжується виробництвом енергії з осаду стічних вод, і утилізація біомаси; упровадження новітніх технологій вуглезбагачення, видобування і використання газу метан на шахтах; модернізація підприємств гірничо-металургійного і хімічного комплексу і т.п.