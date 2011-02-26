На Харківщині завод із виробництва цементу забруднював повітря викидами діоксину кремнію

На Харківщині Держекоінспекція оштрафувала завод із виробництва будівельних матеріалів, який півтора місяці здійснював викиди в атмосферу неорганічного пилу із вмістом діоксину кремнію.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Державної екологічної інспекції в Харківській області, ВАТ «Євроцемент-Україна» (м. Балаклія), експлуатуючи з 15 листопада по 26 грудня 2010 року несправні установки для очищення газу, викинуло в повітря 560 кг забрудненого діоксином кремнію пилу.

На сьогодні заподіяний державі збиток у розмірі 5,6 тис. грн. підприємство відшкодувало добровільно.