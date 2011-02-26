Азаров: 2011 рік стане визначальним для реалізації в Україні проектів за Кіотським протоколом

2011 рік стане визначальним для реалізації в Україні всіх проектів за Кіотським протоколом.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, про це прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Японії в Україні Тадаші ІДЗАВОЮ та виконавчим директором японської урядової організації НЕДО Фуміо УЕДОЮ.

М.АЗАРОВ підкреслив, що Україна, як одна зі сторін рамкової конвенції ООН, повністю виконує взяті на себе обов’язки зі скорочення викидів парникових газів. «Всі кошти, отримані Україною, спрямовуються і будуть і надалі спрямовуватися на реалізацію тільки екологічних проектів», - сказав він. Прем’єр повідомив, що у поточному році до проекту включено понад 500 об’єктів.

Глава уряду наголосив на активізації українсько-японських відносин на високому рівні в питанні реалізації низки проектів. Серед перспективних проектів двосторонньої співпраці М.АЗАРОВ назвав впровадження енергозберігаючих систем, екологічних проектів, а також сучасних теплових насосів у Севастополі.

Водночас прем’єр-міністр з приємністю відзначив участь своїх співрозмовників у церемонії здачі в експлуатацію першого об’єкту, на якому було реалізовано проект зі скорочення викидів парникових газів у рамках контракту з Японією з продажу вуглецевих одиниць (парникових квот) – «Клінічного госпіталю інвалідів та ветеранів війни» у місті Сімферополь. За словами М.АЗАРОВА, утеплення за сучасними технологіями лікарень, шкіл, інших комунальних та державних об’єктів – це дуже солідний ресурс для скорочення спалювання вуглеводнів, а отже, для зменшення викидів в атмосферу.

З цього приводу Посол Японії в Україні Т.ІДЗАВА зауважив, що «співпраця між Україною та Японією за схемою зелених інвестицій є символом дружніх відносин, які склалися між країнами», та наголосив, що саме завдяки лідерству М.АЗАРОВА та Національного агентства з екологічних інвестицій України «перший проект реалізовано, і це має надзвичайно важливе значення».

Посол також зазначив, що співпраця за вказаним проектом з одного боку допомагає покращити екологічну ситуацію в Україні, з іншого – може стати гарною можливістю для входження японських компаній в Україну. «Багато японських компаній, які володіють чудовими енергозберігаючими екологічними технологіями зараз готуються взяти участь у проекті за схемою зелених інвестицій.., що сприятиме майбутньому збільшенню інвестицій в Україну», - сказав посол.

У свою чергу, виконавчий директор японської урядової організації НЕДО Ф.УЕДА висловив сподівання, що «співпраця за схемою зелених інвестицій стане добрим поштовхом, щоб відносини між Україною та Японією, зокрема у сфері екології, енергозбереження, енергетики розвивалися і поглиблювалися». При цьому він зауважив, що проекти зелених інвестицій мають бути реалізовані до закінчення періоду дії Кіотського протоколу.