Перу відмінило антидемпінгове мито на українську металопродукцію

Республіка Перу 7 лютого відмінила антидемпінгове мито щодо імпорту холоднокатаного і гарячекатаного прокату походженням з України.

Про це повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Як відзначають в Мінекономрозвитку, антидемпінгове мито на український металопрокат стягувалося в Перу з 1999 року.

“Враховуючи, що під час проведення в кінці 1990-х років антидемпінгового розслідування щодо України компетентні органи Республіки Перу застосовували положення перуанського антидемпінгового законодавства в частині, що стосується країн, які не є членами Світової організації торгівлі, дія цих заходів була необмежена в часі”, — йдеться в повідомленні Мінекономрозвитку.

При цьому в міністерстві уточнюють, що впродовж останніх років після отримання Україною членства у СОТ українські компетентні органи розробили ряд заходів, спрямованих на відміну обмежень на постачання української металопродукції до Перу та забезпечення режиму торгівлі між Україною і Перу відповідно до вимог СОТ.