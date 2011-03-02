Фірташ придбав черкаський «Азот»

Голова Ради директорів Group DF Дмитро ФІРТАШ став власником ВАТ "Азот" (Черкаси).

Про це повідомляється в прес-релізі, переданому УНІАН прес-службою Д.Фірташа.

У прес-службі не уточнили розмір і вартість пакету акцій підприємства, що перейшли під контроль Фірташа. При цьому наголошується, що придбання ВАТ «Азот» дозволить Д.Фірташу збільшити групу хімічних підприємств, що знаходяться під його управлінням, для посилення позицій України на світовому ринку азотних добрив.

«На сьогоднішній день сукупні потужності керованих Дмитром Фірташем виробників азотних добрив складають 2,44% світових потужностей, зокрема частка підприємств, що знаходяться в Україні, – 2,28% світових потужностей. Інтеграція хімічної галузі України є оптимальною стратегією, яка дозволить зберегти і примножити виробничий потенціал країни. Таку ж стратегію вибрали глобальні гравці на ринку добрив, які є прямими конкурентами української хімічної галузі», - йдеться в прес-релізі.

Довідка УНІАН. ВАТ «Азот» (м. Черкаси) – одне з найбільших підприємств України з виробництва мінеральних добрив, іонообмінних смол, капролактаму та іншої хімічної продукції. Виробничі потужності при повному завантаженні складають близько 3 млн. тонн мінеральних добрив на рік.

У кінці березня 2007 року український бізнесмен, співвласник «Укрсиббанку» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ заявив, що сконцентрував більше 60% акцій ВАТ «Азот».