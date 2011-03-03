У січні ціни промвиробників у єврозоні виросли на 1,5%

Брюсель. У січні 2011 року ціни промислових виробників виросли порівняно з груднем 2010 року на 1,5% у єврозоні і на 1,4% в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27).

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У січні-2011 порівняно з січнем-2010 ціни виробників виросли на 6,1% у єврозоні і на 6,5% у ЄС-27.

У січні-2011 порівняно з груднем-2010 ціни у промисловості, за винятком енергетики, виросли на 0,8% в обох зонах, ціни в енергетичному секторі виросли на 3,2% у зоні євро і на 2,5% в ЄС-27. Ціни напівфабрикатів виросли на 1,5% у єврозоні і на 1,4% в ЄС-27, ціни на товари тривалого використання виросли на 0,2% у зоні євро і на 0,4% у ЄС-27, на товари короткочасного споживання виросли на 0,4% у зоні євро і на 0,5% у ЄС-27. Ціни на капітальне майно виросли на 0,2% в обох зонах.

Найбільше зростання цін промислових виробників у січні-2011 порівняно з груднем-2010 зареєстроване в Іспанії (2,4%), Нідерландах (2,1%), Бельгії і Португалії (по 1,9%). Зниження було зареєстроване в Швеції (- 1,3%), Данії (- 0,5%) і Кіпрі (- 0,1%).

У січні-2011 порівняно з січнем-2010 ціни у промисловості, за винятком енергетики, виросли на 3,9% у зоні євро і на 4,0% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі виросли на 12,5% в єврозоні і на 12,7% в ЄС-27, напівфабрикати виросли на 7,4% в зоні євро і на 7,3% в ЄС-27, товари короткочасного вжитку виросли на 2,0% у єврозоні і на 2,5% в ЄС-27, товари тривалого використання виросли на 1,4% в зоні євро і на 1,7% в ЄС-27, капітальне майно подорожчало на 0,9% в єврозоні і на 1,0% в ЄС-27.

У січні-2011 порівняно з січнем-2010 найбільше зростання цін промвиробників зареєстроване у Болгарії (11,1%), Литві і Нідерландах (по 10,3%).

Найменше зростання цін зареєстроване у Мальті (0,8%), Словаччині (1,9%) і Швеції (2,5%).

У грудні-2010 порівняно з листопадом-2010 ціни промислових виробників виросли на 0,8% у зоні євро і на 1,2% в ЄС-27.