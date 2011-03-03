Полтавський ГЗК у 2010 році збільшив чистий прибуток в чотири рази

ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (м. Комсомольськ, Полтавська обл.) в 2010 році, в порівнянні з 2009 роком, збільшило чистий прибуток в 4,1 разу, або на 559,8 млн. грн., - до 737,8 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні комбінату, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, за підсумками 2010 року вартість активів комбінату склала 6 485,507 млн. грн., довгострокові зобов`язання - 281,328 млн. грн., дебіторська заборгованість - 1 099,075 млн. грн.

Питання про розподіл прибутку за підсумками роботи підприємства за 2009 і 2010 роки, питання про зменшення статутного капіталу і внесення відповідних змін в статут дочірнього підприємства "Ферротранс" та ряд інших питань акціонери розглянуть на зборах 22 квітня.

Нагадаємо, Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат у 2009 році спрацював з чистим прибутком 177,986 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Полтавський ГЗК» (м. Комсомольськ, Полтавська обл.) - найбільший експортер залізорудних окатишів серед ГЗК країн СНД.

97,31% акцій Полтавського ГЗК належить фірмі Ferrexpo AG (Швейцарія). Ferrxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG. Компанія зареєстрована на Лондонській фондовій біржі в червні 2007 року під тикером FXPO.

Полтавський ГЗК у 2010 році збільшив видобуток залізняку на 1,3% – до 28,93 млн. тонн, при цьому виробництво залізорудного концентрату зросло на 6,3% – до 11,226 млн. тонн.

У 2010 році комбінат збільшив випуск окатишів на 14,4% – до 10,031 млн. тонн.