Україна вирішила не застосовувати антидемпінгові заходи щодо імпорту шин із Білорусі

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про припинення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну шин пневматичних гумових нових для легкових автомобілів походженням із Республіки Білорусь без застосування антидемпінгових заходів.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті з питань торгового захисту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Комісія ухвалила рішення, зважаючи на те, що 30 вересня 2010 року було підписано Угоду між урядами України і Білорусі про умови поставок до України шин пневматичних гумових нових для легкових автомобілів, якою передбачено, що впродовж 2010 - 2012 рр. шини походженням з Республіки Білорусь поставлятимуться на митну територію України в рамках узгоджених з білоруською стороною обсягів річних квот і не за демпінговими цінами.

«Реалізація зазначеної Угоди дозволила змінити ситуацію на внутрішньому ринку України таким чином, що застосування антидемпінгових заходів не є необхідним», - говориться в повідомленні Департаменту з питань торгового захисту.

Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі набуває чинності після публікації а газеті “Урядовий кур`єр”.

Як повідомляв УНІАН, уряд Білорусі 1 листопада 2010 року ввів ліцензування поставок шин до України до 2013 року.

У 2010 році обсяг поставок нових пневматичних гумових шин із Білорусі до України не мав перевищити 450 тис. штук, у 2011 році – 575 тис. штук, у 2012 році – 650 тис. штук.