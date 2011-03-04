Одеський припортовий завод готується до угоди на понад 50% вартості своїх активів

Акціонери планують реорганізувати ВАТ "Одеський припортовий завод" у ПАТ і попередньо схвалити значну угоду, ринкова вартість якої становитиме понад 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Згідно з повідомленням компанії, опублікованим на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку, ці питання внесено до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів заводу, які відбудуться 19 квітня 2011 року.

Повідомляється також, що на зборах планують прийняти й затвердити рішення про переведення акцій Товариства з документарної форми в бездокументарну, вибрати депозитарій і затвердити проект договору з ним про обслуговування емісії акцій випуску.

Також на зборах планується розглянути такі питання: затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності в 2009-2010 роках і визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік, ухвалення рішення про відкликання голови і членів Наглядової ради, обрання нового складу Наглядової ради, а також про відкликання та обрання голови й членів Правління Товариства.

Як повідомляв УНІАН, ВАТ “Одеський припортовий завод” у 2010 році збільшило чистий збиток у 35,7 разів, порівняно з 2009 роком, до 87,169 млн. грн. Чистий дохід компанії збільшився на 70,2%, порівняно з 2009 роком - до 3 млрд. 513,690 млн. грн., а валовий прибуток збільшився на 15,3% - до 178,652 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ “Одеський припортовий завод” (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку та карбаміду й третій – із випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить із країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг із прийому, охолоджування й перевантаження аміаку.