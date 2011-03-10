Кабмін передав ДП «Донець» у відання НАНУ

Кабінет Міністрів України передав цілісний майновий комплекс державного підприємства “Центральне конструкторське бюро машинобудування “Донець” (м. Луганськ), що належить Мінпромполітики, у відання Національної академії наук України (НАНУ).

Відповідну постанову (№210 від 21 лютого ц.р.) розміщено на сайті уряду.

Рішення ухвалене на пропозицію НАНУ.

Довідка УНІАН. ДП ЦКБМ "Донець" (м. Луганськ) - наукова організація, головне підприємство Міністерства промислової політики України з електронного машинобудування.

Спеціалізується на створенні спецтехнологічного устаткування для отримання і обробки функціональних матеріалів електронної техніки, зокрема: вирощування монокристалів кремнію, сапфіра, карбіду кремнію, з`єднань А3В5, А2В6, оксидних матеріалів тощо (більш як 100 видів); різки монокристалічних злитків на пластини; шліфування і полірування пластин; також створює інше технологічне і сервісне устаткування.