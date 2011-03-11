Директор Миколаївського глиноземного заводу пояснив причину розпилення шламу

Головна причина розпилення червоного шламу з шламосховища № 2 Миколаївського глиноземного заводу полягає у недоробці проекту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив 10 березня на зібранні жителів села Лимани Миколаївської області генеральний директор Миколаївського глиноземного заводу Юрій ОВЧИННІКОВ.

Він зазначив, що на заводі з такою проблемою зіткнулися уперше, і тому миттєво знайти рішення неможливо. За його словами, над вирішенням задачі зараз працюють два проектні інститути. У березні їх фахівці повинні надати розроблені заходи з протидії розпилення зі шламосховища.

"Причина того, що сталося, належить до недоліків проекту шламосховища - сказав Ю. ОВЧИННІКОВ, - оскільки ми і проектанти, аналізуючи метеорологічні умови у цьому регіоні, не усі змогли врахувати. Щоб при температурі мінус 10-12 градусів два тижні дув вітер, не було снігу і ніяких опадів, що і викликало розпилення червоного шламу - такого за всю історію заводу не було жодного разу.

За його словами, у шламосховищі відбувається замерзання, а потім вимерзання грунту. При цьому відшаровуються дрібнодисперсні частки шламу. "Нам це явище було раніше невідоме. Відбувається це усе дуже швидко - впродовж 2-3 годин. Ось ця обставина і не була врахована у проекті", - підкреслив директор.

Він повідомив, що на заводі вже замовили унікальну техніку - болотяний шнекохід вартістю понад 1,3 млн. доларів і до липня розраховують отримати машину, яка трамбуватиме вміст шламосховища.

Поки ж з розпиленням шламу борються двома способами: поливанням і перелопачуванням грунту у шламосховищі, що призводить до перемішування шарів і винесення на поверхню вологіших шматків шламу.

На шламосховищі постійно знаходиться близько 15-20 одиниць техніки і працює 75-80 осіб.

Начальник Державного управління охорони довкілля у Миколаївській області Сергій ЛИТВАК в інтерв'ю журналістам сказав: "Причина ситуації - безумовно, прорахунки в проекті і недосконале державного висновку, який у 2005 році давало Мінприроди". За його словами, у цьому висновку не були передбачені заходи з пригнічення пилу у разі поєднання холодної температури, сухого повітря, сильного вітру і відсутності снігу.

"Ми повинні зажадати від глиноземного заводу розробити новий проект, у якому будуть ті заходи, які не дозволять виникнути такій ситуації надалі", - сказав С. ЛИТВАК.

Нагадаємо, розпилення шламу зі шламосховища № 2 Миколаївського глиноземного заводу, внаслідок чого навколишня територія і довколишні села Жовтневого району - Лимани, Надбузьке, Галіцинівка - припали червоним пилом, місцеві жителі помітили на початку 20-х чисел лютого.

25 лютого за розпорядженням губернатора Миколаївської області Миколи КРУГЛОВА була створена робоча група для мінімізації наслідків розпилення червоного шламу. М. КРУГЛОВ звернувся до Міністерства екології України з проханням провести експертизу шламосховища № 2. Керівництву глиноземного заводу він запропонував розробити відповідні доповнення, які забезпечать повну безпеку шламосховища.

9 березня відбувся повторний викид червоного пилу зі шламосховища № 2.