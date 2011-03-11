Крюківський вагонобудівний завод збільшив виробництво пасажирських вагонів

ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (м. Кременчук, Полтавська обл.) в січні-лютому 2011 року, в порівнянні з відповідним періодом 2010 року, збільшило виробництво пасажирських вагонів у 2 рази, або на 2 вагони, - до 4 штук.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили на підприємстві.

За їхніми даними, завод працює в нормальному режимі і планує збільшувати об`єми виробництва.

Як повідомляв УНІАН, Крюківський вагонобудівний заводу в січні-лютому 2011 року збільшив виробництво вантажних вагонів на 44% - до 1,67 тис. штук

Довідка УНІАН. ВАТ ”Крюківський вагонобудівний завод” випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється за замовленням ”Укрзалізниці”. Продукція заводу поставляється більш ніж у 20 країн світу. ВАТ ”Крюківський вагонобудівний завод” є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів, - пасажирських і вантажних.

У 2010 році завод виготовив 9 090 вантажних вагонів і 42 пасажирських.