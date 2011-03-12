«Хліб Інвестбуд» почав форвардні закупівлі зерна

Компанія «Хліб Інвестбуд», структурний підрозділ Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ), почала форвардні закупівлі зерна у сільгоспвиробників.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Компанія планує за допомогою державних і залучених інвестиційних ресурсів купити на форвардних умовах понад 2 млн. тонн зернових.

Повідомляють, що форвардна програма «Хліб Інвестбуду» відрізняється від загальноприйнятих форвардних механізмів у схемі розрахунків. Фінансування здійснюватиметься не двома, а трьома траншами. Перші 50% суми форвардного контракту виробник одержить відразу після його підписання, тобто перед посівною. Наступний платіж у розмірі 20% поступить перед жнивами, що дасть можливість купити пальне і запчастини, і останній транш – 30% виробник одержить після збору врожаю і його постачання.

Учасники форвардної програми забезпечуватимуться мінеральними добривами і паливно-мастильними матеріалами за цінами нижче ринкових. Необхідні об`єми палива і міндобрив вже законтрактовані «Хлеб Інвестбудом» і готові до відвантаження. Передбачена також система комплексного страхування від пошкодження або втрати майбутнього врожаю, для цього на конкурентних умовах акредитуються декілька провідних страхових компаній.