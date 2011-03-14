У Японії постраждали ряд компаній зі світовим ім’ям

Під час найпотужнішого за останні 140 років землетрусу і цунамі в Японії постраждали ряд компаній і корпорацій зі світовим ім`ям, повідомляє Reuters.

Зокрема, за інформацією агентства:

Canon розглядає питання про відновлення виробництва на трьох заводах, які постраждали від землетрусу;

Honda Motor Co зупинила роботу усіх заводів, окрім одного заводу з виробництва мотоциклів, призупинені конвеєри усіх чотирьох японських автомобільних складальних заводів компанії;

Panasonic Corp заявила, що тривалі підземні поштовхи не дозволяють їй оцінити руйнування двох заводів на півночі країни;

Sony Corp - вісім заводів компанії на північному сході Японії не працювали в понеділок;

TOSHIBA зупинила завод з виробництва чіпів і відеосенсорів;

Toyota Motor Corp зупинила виробництво на усіх 12 заводах у Японії.

Агентство Reuters також зазначає, що в секторі енергетики були автоматично зупинені після землетрусу 11 реакторів на чотирьох АЕС, таким чином, генерована атомними електростанціями потужність була понижена на 53,3% -до 25,6 мегават.

Перебої в роботі також спостерігають на японських металургійних і нафтопереробних підприємствах.