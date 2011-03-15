Україна збільшила експорт давальницької сировини на 64% – до 3,5 млн. дол.

Україна в січні 2011 року збільшила експорт давальницької сировини на 63,6% порівняно з січнем 2010 року – до 3,5 млн. дол. США.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За інформацією Держкомстату, в січні ц.р. до України імпортовано готової продукції, виробленої з давальницької сировини, на суму 4,4 млн. дол. (на рівні січня 2010 року).

Також у Держкомстаті повідомили, що в січні ц.р. до України надійшло іноземної давальницької сировини на 175,9 млн. дол., що на 55,3% більше, ніж у січні 2010 року. Обсяг експорту готової продукції, виробленої з імпортної давальницької сировини, збільшився проти січня минулого року на 82,1% і становив 395,1 млн. дол.