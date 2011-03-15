В Україні імпорт міндобрив зріс у 2,4 раза, експорт – на 49%

Україна в січні 2011 року збільшила імпорт мінеральних добрив у 2,4 раза, порівняно з січнем 2010 року, – до 55 млн. 467 тис. дол. США.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період експорт мінеральних добрив збільшився на 48,8% – до 131 млн. 174,6 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2010 році збільшила імпорт мінеральних добрив на 62,3%, порівняно з 2009 роком – до 417 млн. 707,5 тис. дол. США. Експорт мінеральних добрив збільшився на 9,6% – до 940 млн. 625,4 тис. дол.