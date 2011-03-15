«АрселорМіттал Кривий Ріг» скоротив виробництво готового прокату на 4,3%

ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за підсумками січня-лютого 2011 р. виготовило 796,9 тис. тонн готового прокату, що на 36,3 тис. тонн, або на 4,3%, менше, ніж за січень-лютий 2010 р.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі меткомбінату.

За 2 місяці підприємство виплавило 890,4 тис. тонн сталі, що на 58,1 тис. тонн, або на 6%, менше, ніж за результатами аналогічного періоду 2010 р.

За звітний період "АрселорМіттал Кривий Ріг» виготовило 767,8 тис. тонн чавуну, що на 72,4 тис. тонн, або на 8,6%, менше від показника за січень-лютий 2010 р.

За даними адміністрації з виробництва меткомбінату, падіння виробництва почалося у січні через зупинку на ремонт двох агломашин. У лютому одна з агломашин після капітального ремонту відновила роботу і виробництво продукції на підприємстві стабілізувалося.

Довідка УНІАН. ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, яке має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск понад 6 млн. тонн прокату, близько 7 млн. тонн сталі і понад 6,7 млн. тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є регіони Близького Сходу, Африки і Європи.

"АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2010 р. збільшив до 2009 р. виробництво основних видів продукції на 19,3-21,6%.