РФ сподівається на оперативну реакцію України на пропозиції щодо ВТС - депутат Держдуми

Російська сторона передала Україні проект програми військово-технічної співпраці і сподівається на оперативну реакцію української сторони.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це повідомив депутат Держдуми РФ, голова Підкомітету з військово-технічної співпраці Михайло НЕНАШЕВ під час відеомосту Москва-Київ на тему: "Військова і військово-технічна співпраця Росії і України: результати і перспективи".

Зокрема, він повідомив, що програму підготувала російська Федеральна служба з ВТС спільно з іншими зацікавленими відомствами і сторонами.

"Якщо вона буде реалізована, то це приведе до того, що якість і рівень військово-технічної співпраці буде набагато вища за нинішній рівень, який оцінюють у 15%", - сказав він.

М.НЕНАШЕВ зазначив, що ця програма не є "відірваною від життя", оскільки стосується сотень підприємств української і російської сторін.

За словами російського депутата, проблемним моментом є те, що на цей момент російська сторона не може визначити, хто є виконавцем з боку України. У зв`язку з цим він чекає від української влади ознайомлення з документом у найкоротші терміни і внесення своїх пропозицій.

"Час йде, кожен місяць дорогий, йдуть пропозиції з різних країн, тому ми б хотіли дати зрозуміти українській стороні, якщо можна, оперативно у цю справу втрутитися і цю програму спільно зробити і якісною, і не розтягуючи в часі", - сказав він.