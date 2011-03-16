Зростання промвиробництва в Україні склало 11,5%

В Україні зростання промислового виробництва у лютому поточного року порівняно з лютим 2010 року становило 11,5%, у січні-лютому 2011 року до аналогічного періоду 2010 року – 10,5%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, у лютому ц.р. порівняно з січнем зростання промвиробництва становило 0,9%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва у лютому ц.р. проти лютого 2010 року по галузях становило: у видобувній промисловості – 5,1% (до січня ц.р. – спад 6,5%), зокрема, у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, – зростання 6,7% (до січня ц.р. – спад 6,6%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалин – зростання 4% (до січня ц.р. – спад 6,5%).

В оброблювальній промисловості зростання обсягів виробництва у лютому ц.р. порівняно з лютим 2010 року становило 14,9% (до січня ц.р. – 4%), зокрема, у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксований спад на рівні 3,6% (до січня ц.р. – зростання 3,4%).

У легкій промисловості зафіксоване зростання обсягів виробництва на рівні 14,8% (до січня ц.р. – 14,4%), зокрема, у текстильній промисловості і виробництві одягу, хутра і виробів з нього – 16,1% (до січня ц.р. – 14,2%), у виробництві шкіри, виробів з неї – 10% (до січня ц.р. – 15,4%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, окрім меблів, зростання виробництва у лютому ц.р. проти лютого 2010 року становило 15,7% (до січня ц.р. – 16,3%), в целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – 5,6% (до січня ц.р. – 7,7%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – 4,3% (до січня ц.р. – спад 1,9%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості зафіксоване зростання обсягів виробництва на 17,4% (до січня ц.р. – 2%), зокрема, у хімічному виробництві – 18% (до січня ц.р. – без змін), у виробництві гумових і пластмасових виробів – 14,8% (до січня ц.р. – 12,7%), у виробництві інших неметалічних мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – 33,2% (до січня ц.р. – 9,6%).

У металургії і виробництві готових металевих виробів у лютому ц.р. порівняно з лютим 2010 року зростання виробництва становило 17,4% (до січня ц.р. – спад 5%), у машинобудуванні зафіксоване зростання на рівні 30,1% (до січня ц.р. – 16,5%), зокрема, у виробництві машин і устаткування – 16,9% (до січня ц.р. – 14,5%), у виробництві електричного, електронного і оптичного устаткування – 20,1% (до січня ц.р. – 13%), у виробництві транспортного устаткування – 48,6% (до січня ц.р. – 19,8%). У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксоване зростання на рівні 5,9% (до січня ц.р. – спад 2%).

Довідка УНІАН. В Україні зростання промислового виробництва у грудні 2010 року, порівняно з груднем 2009 року, становило 12,5%, у січні-грудні 2010 року, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, зростання промвиробництва становило 11%.

У грудні проти листопада 2010 р. зафіксоване зростання на рівні 4,7%.

Зростання промвиробництва у січні-лютому 2010 року проти січня-лютого 2009 року становило 9,4%.