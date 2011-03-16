«ЗАЗ» планує у травні розпочати виробництво автомобілів Lanos та Sens для інвалідів

Найбільший в Україні виробник легкових автомобілів ЗАТ "Запорізький автомобілебудівний завод" (ЗАЗ, м.Запоріжжя) планує у травні 2011 року почати виробництво легкових автомобілів Lanos і Sens з органами ручного управління для осіб з обмеженими можливостями у пересуванні замість знятої з виробництва у 2010 році "Славути".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі заводу.

У повідомленні зазначають, що нині завод проводить підготовку виробництва автомобілів.

Першими зроблять автомобілі, адаптовані до потреб інвалідів без однієї ноги. До кінця року планують провести підготовку автомобілів для інвалідів без обох ніг з двома здоровими руками.

Модифікації автомобілів для інвалідів без однієї ноги будуть обладнані ручним приводом гальм під праву руку, ручним приводом акселератора на рульовому колесі і педаллю зчеплення під будь-яку здорову ногу. Модифікації автомобілів для інвалідів без обох ніг оснащуватимуться тими ж ручними приводами акселератора, гальм і автоматичним електровакуумним приводом зчеплення (ЕПЗ), ручним приводом зчеплення під ліву руку в якості дублера ЕПЗ.

Як повідомляв УНІАН, у січні-лютому ЗАЗ збільшив виробництво легкових автомобілів у 9,1 раза порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 8,639 тис. штук.

Довідка УНІАН. ЗАТ "ЗАЗ" - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, збіркою. Підприємство входить у Корпорацію "УкрАВТО".

Корпорація "УкрАВТО" - найбільший виробник автомобілів в Україні і Польщі, дистриб'ютор і постачальник сервісних послуг. В активі "УкрАВТО" - успішна багаторічна співпраця з Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery і "АВТОВАЗ". У структуру корпорації входить понад 400 автосервісних підприємств в усіх містах України, дистриб'юторські і дилерські компанії провідних автомобільних брендів, а також мережа автозаправних комплексів.