Підвищення тарифів на газ збільшить витрати металургів до 3,4 млрд. грн. - "Металургпром"

Анонсоване підвищення тарифів на природний газ з 1 квітня збільшить до кінця 2011 року витрати вітчизняної металургійної галузі до 3,4 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств гірничо-металургійного комплексу повідомив генеральний директор об'єднання «Металургпром» Василь ХАРАХУЛАХ.

За даними «Металургпрому», з 1 квітня п. р. вартість природного газу на кордоні Україна зросте з 268 дол. за 1 тис. кубометрів - до 300-308 дол.

«Тільки з урахуванням газу, спожитого безпосередньо металургійними підприємствами України, їх витрати на виробництво складуть 2,5 млрд. грн. Ще 900 млн. грн. витрат очікуються від підвищення вартості поставленого металургам сировини, ціна якого також зросте при подорожчанні природного газу », - зазначив В. Харахулах.