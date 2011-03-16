В Україні виробництво азотних добрив зросло на 21%

Підприємства хімічної промисловості України у січні-лютому 2011 року збільшили випуск азотних добрив (мінеральних і хімічних) на 21%, порівняно з відповідним періодом 2010 року – до 485 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у лютому 2011 р. виробництво азотних добрив в Україні зменшилося на 10,5% порівняно з січнем і збільшилося на 20,1% порівняно з лютим 2010 року – до 229 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році підприємства хімічної промисловості України збільшили випуск азотних добрив (мінеральних і хімічних) на 5,4%, порівняно з 2009 роком – до 2 млн. 286 тис. тонн.