Україні цього року скасує мито на експорт металобрухту

Україна в 2011 році скасує мито на експорт брухту чорного та кольорових металів.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств гірничо-металургійного комплексу повідомив генеральний директор об`єднання «Металургпром» Василь ХАРАХУЛАХ.

За його словами, офіційне рішення про скасування мита буде прийнято на рівні уряду у відповідно до вимог Світової організації торгівлі.

В.Харахулах уточнив, що з початку 2011 р. мито на експорт брухту чорних металів з України становить 14,8 євро за тонну.

За даними «Металургпрому», в 2011 р. з України планується експортувати 900 тис. тонн металобрухту. За січень-лютий 2011 обсяг експорту брухту склав 48 тис. тонн.