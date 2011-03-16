Процес реорганізації Мінпромполітики продовжено до середини травня

Процес реорганізації Міністерства промислової політики України продовжено до середини травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств ГМК повідомив генеральний директор об`єднання «Металургпром» Василь ХАРАХУЛАХ, коментуючи відсутність на цьому заході представників держагентства.

«Практично Мінпромполітики не функціонує, а той орган, який має бути створений при Міністерстві економіки (Держагентство з управління державними корпоративними правами та майном - УНІАН), ще не функціонує. Я бачив наказ про ліквідацію Мінпромполітики до 16 травня 2011 року», - зазначив В. ХАРАХУЛАХ.

Довідка УНІАН. Згідно з указом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА від 9 грудня 2010 року про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади, Міністерство промислової політики України реорганізується в Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном.