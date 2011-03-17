Зростання ВВП у лютому склало 6% – Азаров

За попередніми даними Державного комітету статистики, зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) України в лютому цього року склало 6%, в січні-лютому – 5,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Всупереч скепсису, а то й недоброзичливості, зростання ВВП в січні-лютому склало 5,5%, при цьому в лютому – 6%», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними, зростання валового внутрішнього продукту в 2010 році проти 2009 року склало 4,2%.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року склало 15,1%, порівняно з 2008 роком.

У держбюджеті на 2011 рік передбачено зростання ВВП на рівні 4,5%.