Балаклавське рудоуправління припинить видобуток після 2015 року – «Смарт-холдинг»

Видобуток корисних копалин у балаклавских родовищах після 2015 року буде припинено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор з нерухомості групи компаній "Смарт-холдинг" Сергій ОВЧИННІКОВ у Севастополі під час презентації проекту будівництва у Балаклаві сучасного цілорічного курорту національного значення Balaklava Green.

"Щодо видобутку на існуючих родовищах, я відповідально заявляю, що після 2015 видобуток корисних копалин у цих родовищах не вестимуть", - сказав він.

При цьому С. ОВЧИННИКІВ додав, що "вже пройшло перше рішення сесії, яке змінює цільове призначення земельних ділянок з промислового статусу на землі житлової, громадської і комплексної забудови. А після того, як будуть підписані договори оренди земельних ділянок під зміну цільового призначення, у них буде вказано відкладальну умову, тоді видобуток буде припинено".

Поки ж, за словами представника "Смарт-холдингу", видобуток триває, "щоб хоч якимось чином до 2014 року він покривав ті витрати, які виділяють на формування ландшафту майбутніх проектів".

За інформацією директора з нерухомості, після 2015 року чотири кар'єри Балаклавського рудоуправління - Таврос, Кадикой, Псілерахи і Гасфорт - будуть перспективно змінені під цільове призначення "рекреація".

Як повідомив С. ОВЧИННИКІВ, зараз видобуток рудоуправління складає близько 8 млн. тонн на рік. "Увесь щебінь, який добуватиметься впродовж найближчих чотирьох років, йтиме на відсипання і приведення ландшафту в порядок", - сказав він.

Водночас, зазначив С. ОВЧИННИКІВ, "Смарт-холдинг" розглядатиме можливість пошуку нових родовищ, не лише для флюсів, але і для обробних вапняків.

Також він повідомив, що зараз у "Смарт-холдингу" затверджують новий гірський план, згідно з яким увесь ландшафт чотирьох відпрацьованих кар'єрів буде приведений у відповідність до вимог проекту створення у Балаклаві сучасного цілорічного курорту Balaklava Green, який нещодавно презентували на інвестиційному форумі у Каннах. Попередня оцінка вартості комплексного проекту, розрахованого на 15 років, - 1 млрд. дол.