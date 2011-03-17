ММК ім. Ілліча наростив виробництво готового прокату на 29,7%

ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" за підсумками січня-лютого 2011 року виготовив 803 тис. тонн готового прокату, що на 29,7%, або 184 тис. тонн, більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в об`єднанні "Металургпром".

Згідно з повідомленням, за 2 місяці поточного року комбінат виплавив 840 тис. тонн чавуну, що на 17,5%, або 125 тис. тонн, більше, ніж за результатами січня-лютого 2010 р.

Крім того, за звітний період ММК ім. Ілліча виготовив 1,025 млн. тонн сталі, що на 21%, або 178 тис. тонн більше від показника за січень-лютий 2010 р.

На 1 березня 2011 року меткомбінат випустив 2,013 млн. тонн агломерату, що на 25,6%, або 411 тис. тонн, більше, ніж за аналогічний період 2010 р.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2010 року ММК ім. Ілліча виготовив 3,982 млн. тонн готового прокату, що на 29,2% більше, ніж у 2009 році.