Виробництво ЗРС в Україні зросло на 2-6%

В Україні за січень-лютий 2011 року виробництво основних видів залізорудної сировини виросло на 2-6% порівняно з аналогічним періодом 2010 року

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні "Металургпром".

Згідно з повідомленням, виробництво окатишів за звітний період скоротилося на 6%.

За січень-лютий обсяги виробництва залізної руди виросли на 2%, або 228 тис. тонн, порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 12,474 млн. тонн.

Виробництво залізорудного концентрату збільшилося на 5%, чи 494 тис. тонн, - до 10,407 млн. тонн.

Виробництво агломерату збільшилося на 6%, або 383 тис. тонн, - до 6,657 млн. тонн.

За даними об'єднання "Металургпром" у січні-лютому 2011 року українські гірничорудні підприємства експортували близько 5,3 млн. тонн ЗРС.