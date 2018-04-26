Україна стає законодавцем моди у сфері випуску ідентифікаційних документів...

У сфері виробництва електронних документів Україна увійшла до топ-10 держав-лідерів з виробництва високотехнологічної продукції... В Україні склалася унікальна ситуація: у країні зі слабкорозвиненою економікою є дуже висококваліфіковані наукові та інженерні кадри. Але науковий та інженерний потенціал у масштабах держави використовується абсолютно неефективно.

Консорціум "ЄДАПС" обрав стратегію збереження і примноження наукового та інженерного потенціалу України, його ефективного застосування на благо економіки країни. Нам вдалося створити умови для продуктивної діяльності цих вчених та інженерів. Про це і багато іншого в інтерв`ю розповів генеральний директор консорціуму "ЄДАПС" Євген ПАВЛОВСЬКИЙ.

- Євгене Валерійовичу, за версією міжнародного журналу "ID World" консорціум "ЄДАПС" входить до топ-50 виробників електронних паспортів. Наскільки складно українській компанії конкурувати на світовому ринку?

- У сфері високих технологій конкуренція дуже висока і досягти результатів світового рівня можна, лише доклавши серйозних зусиль. Консорціум "ЄДАПС" плановано розвиває усі напрямки бізнесу, пов`язані з розробкою і виробництвом ідентифікаційних документів. Тому у згаданому Вами рейтингу ми не просто входимо до топ-50, а є лідером цього рейтингу.

- За якими критеріями?

- У рейтингу є 11 номінацій - так званих складових бізнесу з випуску і впровадження ідентифікаційних документів. Кожну компанію у рейтингу оцінюють за наявністю в її асортименті різних напрямів: можливості виробництва паперових і пластикових бланків документів, створення інформаційних систем, наявності потужностей з персоналізації і т.і.

Консорціум "ЄДАПС" має усі складові, перераховані у рейтингу. Ми з року в рік планомірно освоюємо виробництво різних продуктів, послуг в усіх напрямках, пов`язаних з випуском ідентифікаційних документів. Це дозволяє консорціуму пропонувати на світовому ринку комплексні рішення найвищого класу "під ключ", що дає нам колосальні переваги.

А конкуренція у світі склалася дійсно серйозна. Але тут є дуже важливе уточнення - конкуренція кого і з ким? За аналогією з автомобільним ринком: на ньому ведуть боротьбу за ринки збуту виробники, які випускають різні за якістю авто. На ринку ідентифікаційних документів та ж ситуація. Так от, якщо ви хочете купити найкращу машину, ви вибираєте Rolls – Royce, якщо хочете придбати найкращий годинник - звертаєтеся до відомих швейцарських виробників. А кращі у світі ідентифікаційні документи випускає консорціум «ЄДАПС».

- Що дає Вам підстави робити такі сміливі заяви?

- Це об`єктивна реальність. Стратегія консорціуму, про яку було сказано вище, повністю себе виправдовує. Ми освоюємо виробництво наукомісткої продукції, починаючи з власних розробок елементної бази та приладобудування і закінчуючи впровадженням розробок у пропоновані ринку продукти. В Україні склалася унікальна ситуація: у країні із слабкорозвиненою економікою є дуже висококваліфіковані наукові та інженерні кадри. Цей науковий та інженерний потенціал в масштабах держави використовують абсолютно неефективно. Такого потенціалу немає ні в одній з європейських країн.

Зверніть увагу: компанії, представлені в рейтингу, - переважно зі США, Великобританії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Швейцарії, Ізраїлю і Японії. Усі вони - високорозвинені країни світу. І серед них - Україна. Тобто у сфері виробництва електронних документів наша країна увійшла до топ-10 держав-лідерів з виробництва високотехнологічної продукції. У якій ще галузі ми можемо похвалитися подібним результатом?

Наші чиновники постійно говорять про те, що треба сприяти розвитку інновацій і IT -бізнесу. Вони говорять, а консорціум "ЄДАПС" це робить. Ми спочатку, створюючи конгломерат інноваційних підприємств, які займаються виробництвом високозахищених документів, обрали стратегію збереження і примноження наукового та інженерного потенціалу України, ефективного застосування його на благо економіки країни. Нам вдалося створити умови для продуктивної діяльності цих вчених та інженерів.

Консорціум активно співпрацює з Національною академією наук України та її інститутами - Інститутом прикладної оптики, Інститутом економіки і прогнозування, Інститутом кібернетики та іншими. Співзасновником у спеціалізованому підприємстві "Голографія" (входить до складу консорціуму) виступає НАН України в особі Інституту прикладної оптики. Це дозволяє консорціуму досягати високих результатів і підвищувати імідж України на міжнародній арені.

- Ви залучали іноземних фахівців?

- Жодного. Повторюся, Україна завжди мала величезний науковий потенціал. Наші фахівці самі розуміються на усіх наукових і виробничих нюансах, створюють власні технології. Але за наявності величезного наукового потенціалу, як в Україні, так і у всьому світі, не було і зараз немає внз, які випускали б фахівців, повністю готових працювати у галузі електронних ідентифікаційних документів. Цих фахівців, у повному розумінні цього слова, вирощували підприємства консорціуму.

Наведу показові цифри. У консорціумі працює понад 3200 осіб. Понад 70% співробітників мають вищу освіту. Частка молодих фахівців складає понад 60%. 110 осіб - фахівці науково-дослідних департаментів. За останні десять років молоді кадри, які у нас працюють, стали одними з кращих фахівців у світовій індустрії інформаційних технологій і захищеного друку.

Результати такої стратегії перед очима. Сьогодні консорціум вже випускає власне обладнання для персоналізації ідентифікаційних документів. Подібним у світі і зовсім займаються одиниці. На виставці INTERGRAF у Барселоні, де у жовтні 2010 р. було презентовано це обладнання, представники європейських компаній не могли повірити, що установка (лазер, машинні вузли, програмне забезпечення та ін.) повністю виготовлена українською компанією, а не укомплектована із запчастин іноземних виробників. Тобто ми створили групу підприємств, які забезпечують замкнутий виробничий цикл з випуску документів та інформаційних систем.

- INTERPOL вибрав консорціум "ЄДАПС" виробником електронних паспортів своєї організації. Організація досить серйозна - наскільки ретельно INTERPOL перевіряв консорціум?

- Це до слова про конкуренцію. Дійсно, INTERPOL вибрав консорціум "ЄДАПС" виробником електронних паспортів і ідентифікаційних карт цієї Організації. Можете собі уявити, який конкурентний відбір нам довелося пройти!

Секретний характер діяльності INTERPOL та її зобов`язання перед 188 державами-учасниками припускають проведення усебічного аналізу компанії, з якою має намір співпрацювати Організація. Особливо це важливо у такому питанні, як випуск ідентифікаційних документів. Підприємства консорціуму, наші технології, виробничі потужності, фінансова стабільність, наші наукові і управлінські можливості, корпоративна структура були перевірені якнайретельніше. Була проведена так звана "процедура належної обачності" Ради директорів консорціуму "ЄДАПС". INTERPOL усебічно перевірив як підприємства консорціуму в цілому, так і кожного керівника. На підставі цієї перевірки Міжнародна поліція зробила висновки про можливість роботи з нашими підприємствами.

- Що, на Ваш погляд, стало головною причиною того, що INTERPOL вибрав консорціум "ЄДАПС"?

- Такий результат міг принести тільки комплексний підхід. Неспроста я говорив про те, що кращі у світі документи робить консорціум "ЄДАПС". Ми підготували для INTERPOL глобальне комплексне рішення з виробництва і впровадження електронних документів. Консорціум не підходив до виконання проекту формально. Ми допомагали у стратегічному плануванні проекту, розробці і управлінні каналами захищеної передачі даних, створенні способів оптимального впровадження нового паспорта (прикордонний контроль, процедури ідентифікації і так далі), навчали персонал INTERPOL, технічно супроводжуємо інформаційну систему і т.і.

Щоб якісно реалізувати такий складний проект, ми ретельно знайомилися з місією INTERPOL, вивчали, що є ідеологією Організації. У результаті, консорціум створював документ, який як щодо дизайну так і за якістю був би внутрішньо гармонійним з суттю роботи INTERPOL. Такий документ повинен асоціюватися з його володарем, людиною благородною, розумною, зухвалою і рішучою, тобто бути надійним, високозахищеним, безвідмовним у використанні і мати глибокий таємний сенс. Тому в електронному паспорті INTERPOL, який розробив консорціум "ЄДАПС", використовується цікава, складна комбінація елементів захисту, інтегровані унікальні технології. У паспорті застосовано понад 30 позицій захисту.

Велику роль відіграв успішний досвід консорціуму "ЄДАПС" у створенні і впровадженні високозахищених ідентифікаційних документів та інформаційних систем. До жовтня 2009 р., коли Генеральна Асамблея INTERPOL у Сингапурі офіційно визнала консорціум виробником електронних паспортів для своїх співробітників, ми вже розробили і реалізували безліч складних проектів.

- А про що йде мова у рішенні, прийнятому Генеральною Асамблеєю INTERPOL у листопаді 2010 р. в Катарі?

- Була затверджена ініціатива INTERPOL з впровадження електронних паспортів та ID-карт, виробником яких обрали консорціум "ЄДАПС". Резолюція Генеральної Асамблеї дозволила ініціювати процес визнання цих документів в усіх 188 країнах-членах INTERPOL. Ми із завмиранням серця чекали результатів голосування у реальному режимі часу членів Генеральної Асамблеї, які абсолютною більшістю голосів прийняли рішення на користь українських технологій.

- Враховуючи масштаби бізнесу консорціуму, ви вважаєте себе вже транснаціональною групою компаній?

- Коли у 2004 р. ми тільки розробляли нові зразки закордонного паспорта України і водійського посвідчення, у кабінетах менеджерів консорціуму висіли карти України. Щодня вони позначали на них прапорцями розширення географії нашого бізнесу у рамках країни. Відтоді в Україні консорціум створив понад 1000 представництв з обслуговування замовників.

Сьогодні ми позначаємо наші успіхи на карті світу. І дійсно, за рівнем розвитку і географії бізнесу ми однозначно міжнародна група компаній, яка у багатьох країнах світу співпрацює з локальними партнерами у впровадженні тих чи інших проектів. Але консорціум на усіх виставках, конференціях, конгресах, тендерах підкреслює, що усі наші технології розробили українські вчені та фахівці.

На логотипі консорціуму спочатку використані кольори українського прапора - жовтий і синій. Цей же принцип сповідуємо у назві консорціуму: в українській, російській і англійській версіях збережена абревіатура ЄДАПС.

Для нас патріотизм - це не порожнє слово. Ми пишаємося тим, що консорціум "ЄДАПС" - об`єднання українських підприємств, високотехнологічною продукцією яких може бути горда нація. Наші співробітники на усіх міжнародних виставках конференціях завжди використовують національну символіку і стоять з гордо піднесеною головою, оскільки вони представляють власний продукт під українським брендом "ЄДАПС", який за якістю перевершує американські, англійські, німецькі і французькі аналоги.

Особливо підкреслю, що підприємства консорціуму перераховують податки і збори саме до бюджету України. За десять років ми перерахували близько 1,6 млрд грн. різних податків і зборів. Окрім усього іншого, наші технології є бюджетоутворюючими для України. Адже надійний захист ідентифікаційних документів, інших документів суворої звітності (у тому числі акцизних марок на алкоголь і тютюн) приносить додатково до бюджету України десятки мільярдів гривен.

- Можете назвати формулу вашого успіху?

- Міжнародна компанія De Beers (один з наших важливих замовників, для якого консорціум виготовляє паспорти ювелірних виробів) ще у першій половині XX століття ввела 4С - всесвітньо відому систему оцінки діамантів. 4С розшифровується як: Сut (ограновування) Сlarity (чистота), Сarat (кількість каратів) і Сolor (колір). Нещодавно до цих 4С додався ще один параметр: Certification. Це означає, що характеристики і ознаки діаманта мають бути підтверджені спеціальним документом – сертифікатом, який видають лабораторії з експертної оцінки діамантів. Таким чином, De Beers, як провідний постачальник діамантів у світі, став законодавцем мод у цій сфері.

Подібним законодавцем моди у галузі випуску ідентифікаційних документів, без перебільшення, стає консорціум "ЄДАПС". Нашу систему оцінки якості документів, за аналогією до системи De Beers, я б назвав 5P: Power (продуктивність); Performance (ефективність); Precision (досконалість); Proficiency (професіоналізм); Protection (безпека).

Саме поєднання високого професіоналізму з творчим підходом, комплексність рішення і найсуворіше дотримання вимог, які висувають до безпеки персональних даних, відрізняють високоякісні продукти консорціуму на ринку захищеного друку.

- Якщо говорити про бюджет, то ви ж теж отримуєте гроші з нього у рамках програм з виробництва державних документів?

- Ми не отримуємо грошей з держбюджету і не паразитуємо на бюджетних асигнуваннях. Це дуже принциповий момент. Хто на цьому розуміється, мене зрозуміє. Наприклад, візьмемо проект з виробництва закордонних паспортів. Громадяни, оформляючи ці документи, повністю оплачують державі їх видачу. Ці гроші йдуть до держбюджету і до спеціального фонду МВС України. І тільки частиною цих грошей міністерство розраховується з вітчизняними виробниками за поставлену продукцію.

При цьому, консорціум здійснює державі так звані передпостачання продукції (закордонних паспортів, водійських посвідчень, посвідчень про реєстрацію транспортних засобів і так далі), фактично виготовляючи її за власні обігові кошти, на суму 60-80 млн грн. Але за оформлення цих документів громадяни здійснюють стовідсоткову передоплату державі. Тобто і громадяни, і консорціум безвідсотково кредитують держава на певний період часу.

Це наша стратегія як національного виробника. Жодна іноземна компанія не погодилася б працювати з Україною на таких пільгових для держави умовах.

- Світові експерти зазначають, що створені консорціумом технології з функціонування паспортної системи є одними з кращих у світі. А як йдуть справи зі впровадженням біометричних паспортів?

- ОБСЄ, Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO), Єврокомісія неодноразово підкреслювали, що Україна, впровадивши у 2007 р. нові закордонні паспорти з полікарбонатною сторінкою (поки без електронної складової), виконує свої міжнародні зобов`язання у боротьбі з тероризмом, торгівлею людьми і т. і. При цьому в Україні вартість оформлення закордонних паспортів одна з найнижчих у світі. Наприклад, в Австралії вартість видачі закордонного паспорта громадянам - близько 1650 грн., в Аргентині - близько 730 грн., у Великобританії - близько 950 грн., у Німеччині - близько 620 грн. у США - близько 1100 грн., у Франції - близько 930 грн. В Україні вартість оформлення закордонного паспорта для виїзду за кордон складає 343 грн. (див. таблицю "Порівняльна вартість оформлення". - Ред.).

Сьогодні вже виготовлено прототип українського електронного паспорта для виїзду за кордон, який повністю сертифікований міжнародними лабораторіями і схвалений ICAO. Таким чином, ми сподіваємося допомогти державі реалізувати План дій з лібералізації візового режиму з Євросоюзом. Консорціум "ЄДАПС" заявляв про те, що готовий впродовж двох місяців впровадити подібні документи в Україні. Технічно до цього немає ніяких перешкод.

- Дякую з інтерв`ю.

Розмовляв Микола Говоров

Таблиця: Порівняльна вартість оформлення закордонних паспортів у деяких країнах світу

Розподіл прибутків від реалізації паспортів громадянина України для виїзду за кордон у 2010 році