Концерн "Стірол" відновив виробництво аміачної селітри та додатково прийняв на роботу понад тисячу працівників

Горлівка (Донецька обл.) Публічне акціонерне товариство «Концерн «Стирол», яке у вересні 2010 року увійшло до групи хімічних активів Дмитра Фірташа, відновило виробництво аміачної селітри та додатково прийняло на роботу 1080 працівників, повідомили УНІАН в прес-службі Д.Фірташа.

Голова правління ПАТ «Концерн «Стирол» Сергій Павлючук зазначає, що збільшення кількості персоналу, постійне підвищення кваліфікації співробітників та вкладення більше 100 млн. гривень у ремонтно-відновлювальні роботи дозволили підприємству у найкоротші терміни відновити виробництво аміачної селітри, яке простоювало з 2009 року через аварії.

За його словами, після відновлення роботи цехів аміаку та азотної кислоти, у січні було відновлено виробництво аміачної селітри та вироблено 5 тисяч тон цього добрива. У лютому 2011 року обсяг випуску аміачної селітри був збільшений у 4 рази – до 20 тисяч тон. «До кінця року, коли аграрії почнуть закупівлю добрив для посівної, ми плануємо вийти на максимальні обсяги випуску аміачної селітри», - сказав С.Павлючук.

На даний момент продовжуються ремонтно-відновлювальні роботи. «За постанні півроку – з вересня 2010 року по лютий 2011 – на капітальний ремонт виробничих потужностей «Стиролу» було витрачено у кілька разів більше, ніж за три попередні роки», - відзначив голова правління ПАТ «Концерн «Стирол». Кошти були спрямовані на відновлення агрегатів, задіяних у виробництві аміачної селітри. Зокрема, станом на вересень 2010 року, два з трьох агрегатів з виробництва аміаку – «1-Б» та «АМ-76» - були несправні, третій агрегат «1-В» - працював не на повну потужність. Цех з виробництва аміачної селітри був зупинений після аварії восени 2009 року. Через його зупинку була припинена робота цеху з випуску азотної кислоти – необхідного інгредієнта в технологічному ланцюгу виробництва добрив.

У грудні 2010 р. була стабілізована робота цехів з випуску аміаку «1-Б» та «1-В», зараз вони працюють із загальним навантаженням близько трьох тисяч тон аміаку на добу. У січні 2011 р. були запущені в роботу три агрегати азотної кислоти.

Для забезпечення роботи підприємства в штат були додатково прийняті 1080 працівників, повідомляють на підприємстві. Сьогодні на підприємстві працюють більше чотирьох тисяч людей. У вересні минулого року співробітникам підприємства була підвищена заробітна плата і зараз вона перевищує середню по країні на 35%.

У рамках програми підвищення кваліфікації, як прийняті на роботу співробітники, так і ті, що раніше працювали на «Стиролі», в учбовому центрі підприємства проходять підготовку з технології виробництва, ремонту обладнання, техніки безпеки.

Довідка УНІАН.Концерн «Стирол» був заснований у 1933 році та став першим у СРСР заводом з виробництва аміаку. Сьогодні концерн «Стирол» випускає більше 3 тисяч найменувань продукції. Близько 85% всієї продукції експортується у країни Північної та Південної Америки, Близького та Середнього Сходу, Південної та Південно-Східної Азії та Африки.

Концерн «Стирол» входить до групи хімічних активів Дмитра Фірташа.