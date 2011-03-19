Експерт: АМКУ визнав зростання впливу монополій на українські ринки

У звіті Антимонопольного комітету України (АМКУ) Верховній Раді про діяльність у 2010 році відверто йдеться, що структурні передумови конкуренції в національній економіці погіршилися порівняно з попередніми роками.

Всього за рік частка ринків із конкурентною структурою зменшилася на 6%. Частка ж ринків «чистої монополії» збільшилася на 2%, а ринків із ознаками домінування - на 8%. Про це в своїй статті для «Дзеркала тижня. Україна» (№10, 19 - 25 березня 2011 р.) пише доцент Інституту міжнародних відносин Сергій КОЗЬЯКОВ.

За даними Антимонопольного комітету, рівень монополізації зріс у 29 галузях, зменшення цього рівня спостерігалося лише в 14 галузях. Частка «чистої монополії» збільшилася в усіх секторах економіки з 14,2 до 17,2%, ринків із ознаками домінування - із 36,6 до 64,5%. Про тенденції концентрації, що прискорюється, говорять і цифри розглянутих у 2010 році заяв про видачу дозволів на концентрацію суб`єктів господарювання, яких було 697, що більше, ніж у 2009 році. «Але ж це стосується лише суб`єктів, які бажають легально провести процедури з концентрації», - підкреслив автор.

«... Успішний економічний розвиток, влада й статус в Україні можливі перш за все для суб`єктів господарювання і підприємців, які є монополістами або близькими до цього. Друга частина цього простого економічного закону полягає в тому, що одночасно погіршується економічний і соціальний стан решти, переважної частини населення», - зазначає С.КОЗЬЯКОВ.