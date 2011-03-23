Комітет Європарламенту пропонує ввести маркування "Made in" для імпортного текстилю

Брюссель. Маркування за країною походження "Made in" має бути обов`язковою для текстильної продукції, що імпортується до Євросоюзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у доповіді Тойна МАНДЕРСА (група ліберальних партій, Нідерланди), схваленій 22 березня на засіданні Комітету з питань внутрішнього ринку ЄС.

Проект Директиви ЄС передбачає, зокрема, спрощення існуючих правил маркування текстильної продукції, а також спрощення розміщення на ринку нових волокон.

Хоча Єврокомісія спочатку пропонувала парламенту схвалити виключно технічне законодавство, що передбачає скорочення часу на виведення нових волокон на ринок, депутати також вирішили змінити правила маркування текстильної продукції.

«Відсутність зараз гармонізованих правил маркування походження ставлять ЄС у невигідне становище порівняно з основними торговими партнерами, такими як Канада, Китай, Японія і США, які вимагають маркування походження на імпортні товари», - заявив у ході обговорення проекту доповіді Т.МАНДЕРС.

На думку депутатів, маркування текстильної продукції за країною походження – єдиний шлях для того, щоб не розчарувати споживачів, упевнених у тому, що товари вироблені в Європейському Союзі, тоді як вони вироблені у третіх країнах.

При цьому маркування може бути зроблене будь-якою офіційною мовою Євросоюзу, вважають у комітеті.

Депутати також вважають за необхідне ввести маркування текстильної продукції, що містить натуральне хутро, оскільки хутро може викликати алергію, а також у зв`язку з тим, що не всі європейці готові купувати продукцію з натуральним хутром.

Проект доповіді буде винесений на розгляд сесії Європарламенту в травні.