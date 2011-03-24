Прибуток Ferrexpo в 2010 році зріс у 5 разів

Прибуток компанії-виробника залізорудної сировини Ferrexpo plc до сплати прибуткового податку за підсумком 2010 року збільшився в 5 разів і склав 498 млн. дол..

Про це йдеться в прес-релізі компанії, переданому агентству УНІАН.

23 березня Ferrexpo plc, що входить до списку FTSE 250, оголосила попередні результати за 2010 рік.

Відповідно до звіту, прибуток в порівнянні з 2009 роком зріс вдвічі - до 1,3 млрд. дол; прибуток до сплати прибуткового податку зріс в 5 разів - до 498 млн. дол; розводнений прибуток на акцію збільшився в 5 разів - до 72, 24 центів; чиста заборгованість знизилася на 60% - до 104 млн. дол.

Також Ferrexpo plc в 2010 році інвестувала у виробництво 647 млн. дол.

Довідка УНІАН. Компанія Ferrexpo plc є виробником залізорудної сировини. В її розпорядженні знаходиться Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат.

ВАТ «Полтавський ГЗК» (м. Комсомольськ Полтавської області) - найбільший експортер залізорудних окатишів серед ГЗК країн СНД.

97,31% акцій "Полтавського ГЗК» належить фірмі Ferrexpo AG (Швейцарія). Ferrexpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG. Компанія зареєстрована на Лондонській фондовій біржі в червні 2007 року під тікером FXPO.

ВАТ «Полтавський ГЗК» у 2010 році збільшив видобуток залізної руди на 1,3% - до 28,93 млн. тонн, при цьому виробництво залізорудного концентрату зросло на 6,3% - до 11,226 млн. тонн.

У 2010 році комбінат збільшив випуск окатишів на 14,4% - до 10,031 млн. тонн.