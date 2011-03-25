Чистий збиток Алчевського меткомбінату у 2010 році виріс до 1 млрд. грн.

Чистий збиток ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" (АМК) за підсумками 2010 року склав 1 млрд. 13,9 млн. грн., що на 123 млн. грн. (на 13,8%) більше, ніж збиток підприємства за 2009 рік.

Про це повідомляють у звіті про фінансово-господарську діяльність підприємства, опублікованому на сайті ДКЦПФР.

Згідно зі звітом, дебіторська заборгованість АМК за підсумками 2010 року скоротилася порівняно з 2009 роком на 1 млрд. 42 млн. грн. (на 27%) і склала 2 млрд. 743 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" (Луганська обл.) займає на українському ринку монопольне становище у виробництві товстого нержавіючого листа, сталі спеціального призначення і сталевого дробу. За підсумками 2010 року АМК зробив 2,673 млн. тонн готового прокату, що на 651 тис. тонн, або на 19,5% менше, ніж за 2009 р. За 2010 р. комбінат виплавив 2,895 млн. тонн сталі, що на 744 тис. тонн, або на 20,4% менше, ніж за результатами 2009 р. За 2010 рік Алчевський меткомбінат виготовив 2,568 млн. тонн чавуну, що на 667 тис. тонн, або на 20,6% менше від показника 2009 р.

АМК контролює корпорація "Індустріальний союз Донбасу". У кінці 2009 року 50% плюс 2 акції корпорації "ІСД" придбала група інвесторів на чолі з російським бізнесменом Олександром КАТУНІНИМ і за участю "Зовнішекономбанку" Росії. Власниками 49,99% акцій ІСД залишаються Сергій ТАРУТА і Олег МКРТЧАН.