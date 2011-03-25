Мінекології проведе додаткову перевірку на Миколаївському глиноземному заводі

У Міністерстві екології і природних ресурсів не задоволені результатами перевірки Миколаївського глиноземного заводу і обіцяють провести на підприємстві додаткову перевірку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив на прес-конференції міністр екології і природних ресурсів Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

"Коли туди виїжджала перевірка і було оголошено, що штраф, який їм нарахували, практично копійчаний, то я, якщо чесно, сам хотів заплакати. Тому що коли ви бачите червоний сніг, червоних собак, то стає страшно", - сказав М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

Він зазначив, що додаткова комісія на підприємство приїде на цьому тижні. "Ми вже цього тижня відправляємо туди ще раз комісію, але вже набагато посилену фахівцями з різних областей. Думаю, що штрафи будуть інші", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, представники державної комісії виявили певні недоліки в технічному регламенті експлуатації шламосховища №2 Микоаївського глиноземного заводу.

"Аналіз ситуації показав, що в технічному регламенті експлуатації шламосховища є певні недоліки, - сказав голова Державної екологічної інспекції України Павло ЖИЛА. - Це означає, що не враховують усі можливі кліматичні умови, особливо в зимовий період. На підставі цього Державною екологічною інспекцією України складені приписи. Їх виконання узято під чіткий контроль. За результатами мають бути внесені зміни, у першу чергу, до технічних регламентів, залучено науку".

Довідка УНІАН. Розпилення шламу зі шламосховища № 2 Миколаївського глиноземного заводу, внаслідок чого навколишня територія і довколишні села Жовтневого району - Лимани, Надбузьке, Галіцинівка - припали червоним пилом, місцеві жителі помітили на початку 20-х чисел лютого.

25 лютого за розпорядженням губернатора Миколаївської області Миколи КРУГЛОВА була створена робоча група для мінімізації наслідків розпилення червоного шламу. М. КРУГЛОВ звернувся до Міністерства екології України з проханням провести експертизу шламосховища № 2. Керівництву глиноземного заводу він запропонував розробити відповідні доповнення, які забезпечать повну безпеку шламосховища.

9 березня був повторний викид червоного пилу зі шламосховища № 2.

Гендиректор заводу вважає, що головна причина розпилення червоного шламу зі шламосховища № 2 Миколаївського глиноземного заводу полягає у недоробці проекту.