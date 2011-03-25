Правила екологічних перевірок великих підприємств змінять

Міністерство екології природних ресурсів України має намір змінити правила проведення перевірок екологічними інспекціями великих підприємств для отримання об`єктивніших результатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив міністр екології і природних ресурсів Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

"Ми вводимо нову практику роботи екологічної інспекції по країні. На великі підприємства приїжджатимуть представники різних областей, не знайомі один з одним. Виїжджатимуть мінімум 15-30 осіб з виїзними лабораторіями. Тоді ми з вами побачимо правду, і тоді припиняться ці оповідання про те, що екологічних інспекторів купують і за 500 доларів вони обертаються і йдуть від воріт. Повірте, що тепер екологічна інспекція покаже, на що вона здатна і для чого вона була створена", - сказав М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.