Ханой. В`єтнам зацікавлений у придбанні української військової техніки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент В`єтнаму Нгуєн Мінь ЧІЄТ на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ після їх переговорів.

Н.ЧІЄТ відзначив, що В`єтнам хотів би співробітничати з Україною у сфері ВПК за трьома напрямами. Зокрема, це стосується придбання деякого виду озброєнь для забезпечення безпеки країни; В`єтнам зацікавлений у ремонті військової техніки, що раніше поставлялася Україною і Радянським Союзом; а також у підготовці Україною військових кадрів для В`єтнаму.

При цьому Президент В`єтнаму зазначив, що всі домовленості в цій сфері мають відкритий характер і не порушують міжнародних угод.

«Обстановка у світі непроста, і кожна країна має забезпечувати свою обороноздатність», - наголосив він.