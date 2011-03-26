Україна пропонує Міноборони РФ нові військово-транспортні літаки Ан-178

Москва. Україна пропонує Міністерству оборони РФ замовити середні військово-транспортні літаки Ан-178.

Про це йдеться в протоколі четвертого засідання Підкомітету з питань безпеки Українсько-Російської міждержавної комісії, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

«Українська сторона запропонувала Міністерству оборону РФ при ухваленні рішення про замовлення в інтересах Міноборони Росії нового середнього військово-транспортного літака розглянути проект літака Ан-178», - говориться в протоколі.

Також сторони домовилися активізувати роботи щодо літаку Ан-70, забезпечивши при цьому своєчасне фінансування проекту сторонами в 2011-2012 роках.

Окрім цього, сторони відзначили необхідність вирішення питань координації та фінансування робіт з розробки й виробництва модифікації важкого дальнього військово-транспортного літака Ан-124.

Як повідомляв УНІАН, Ан-178 - перспективний український близькомагістральний транспортний літак на базі Ан-158 (модифікації Ан-148), вантажопідйомністю 18-20 тонн.