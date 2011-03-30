Влада Києва хоче обмеження виробництва миючих засобів, що містять фосфати і СПАР

Влада Києва має намір ініціювати перед Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства вирішення питання щодо введення на законодавчому рівні обмеження на вироблення та реалізацію миючих та пральних засобів, що містять фосфати та СПАР (синтетичні поверхнево-активні речовини).

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це на нараді з питань технічного стану каналізаційного господарства Києва і перспектив його розвитку заявив перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

За його словами, збільшення концентрації таких миючих та пральних засобів у стічній воді погіршує якість очистки стоків, що скидаються у Дніпро.

На нараді за участю віце-прем’єр-міністра Віктора ТИХОНОВА, міністра з питань ЖКГ Юрія ХІВРИЧА, радника Президента України Валерія ПУСТОВОЙТЕНКА піднімалися питання, пов’язані із забезпеченням стабільної та надійної роботи системи каналізації і підвищенням якості очищення стоків на очисних спорудах.

«Термінової модернізації потребує Бортницька станція аерації. Зокрема, йдеться про реконструкцію споруд очищення стічних каналізаційних вод та будівництва технологічної лінії з обробки та утилізації осадів БСА. Крім того, ми повинні остаточно визначитися з територією на правобережній частині приміської зони, де ми зможемо розмістити нові очисні споруди. Також необхідно розробити проектну документацію на будівництво каналізаційних колекторів», – зауважив О.МАЗУРЧАК.

Він повідомив, що планується провести реконструкцію восьми каналізаційних насосних станцій та побудувати чотири нові. Є у планах міської влади і завершення будівництва другої нитки Головного міського та Південно-Західного каналізаційних колекторів.

За його словами, залишається невирішеним питання щодо повного обсягу забезпечення централізованим водопостачанням і каналізуванням приватного сектору міста та будівництва нових зливних станцій.

Потребує вирішення і проблема раціонального розміщення територіальних аварійних дільниць водопровідно-каналізаційного господарства ПАТ «АК «Київводокнал» для забезпечення оперативного прибуття аварійної бригади на місце аварії.

«Сьогодні ми говоримо і про те, що вкрай необхідно ремонтувати водопровідні та каналізаційні мережі. Треба відновити роботу бюветних комплексів столиці, встановити системи доочистки, які очищатимуть водопровідну воду до високих питних якостей. Реконструкції потребують і два водозабори – Деснянський та Дніпровський, також заплановано будівництво нового водозабору. Крім того, необхідно відходити від активного хлору та будувати завод з гідрохлориду натрію», – додав О.МАЗУРЧАК.